Benjamin Melzer spricht nun ganz humorvoll über die Schattenseiten seiner Hormontherapie. Im Alter von 23 Jahren entschied sich der Transgender-Autor zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen, um sich vollkommen wie er selbst fühlen zu können. Seit mehr als einer Dekade fühlt sich Ben nun also schon pudelwohl in seinem Körper und ist auch als Model sehr erfolgreich. Jetzt offenbarte der Blogger jedoch, dass er wegen der jahrelangen Testosteronspritzen mit ein paar Problemen zu kämpfen hat.

In seiner Instagram-Story sprach der 34-Jährige jetzt über seine lange Hormontherapie und verriet, dass er mittlerweile einige schmerzhafte Nebenwirkungen ertragen müsse. "Ich bekomme die ja jetzt seit über zehn Jahren, ich glaube seit 2011", begann der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat zu berichten und fuhr fort, dass er die Spritze jedes Mal in den Po bekommen würde. "Ich habe so richtige Verklebungen im Gewebe, das ist richtig unangenehm. Man merkt das auch. Ich habe immer wieder Probleme", beteuerte der Verlobte von Sissi Hofbauer anschließend.

Deswegen habe er mal etwas Neues ausprobieren wollen, um die momentane Situation nicht noch weiter zu verschlimmern. Er schlug vor, das Testosteron dieses Mal in den Oberschenkel gespritzt zu bekommen. So könnteder Allerwerteste des Muskelmanns etwas entlastet werden. "Ist aber auch nicht so geil, muss ich sagen", erzählte Ben lachend und kommentierte den kurzen Clip mit den humorvollen Worten: "Idee nicht schlecht, trotzdem kacke!".

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer im August 2021

Instagram / benjaminryanmelzer Männermodel Benjamin Melzer

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

