Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer werden heiraten! Nach knapp drei Jahren Beziehung stellte er seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Diese hatte von dem Heiratsantrag zwar nichts geahnt und war völlig perplex, doch was ihre Antwort angeht, musste die Blondine wohl nicht lange überlegen. Der Mann an ihrer Seite ist bestens als Ehemann geeignet, dessen ist sie sich sicher. Im Promiflash-Interview erzählt Sissi, was Benjamin für sie ausmacht.

Wenn es um die besten Qualitäten von Transgender-Model Benjamin geht, weiß die bis über beide Ohren verliebte Sissi zunächst gar nicht, womit sie anfangen soll: "Da könnte ich mich dumm und dämlich aufzählen", lacht die 24-Jährige. Letztendlich fällt ihr dann aber doch ihr persönliches Highlight ein. "Ich glaube, was uns am meisten ausmacht, ist: Dass wir in jeder Lebenslage und in jedem Bereich immer als Team funktionieren!", schwärmt die Beauty. Das Paar könne sich jederzeit bedingungslos aufeinander verlassen. "Wir sind gut alleine, aber zusammen noch ein bisschen besser", stimmt Ben seiner Verlobten zu.

Die beiden sind sich also sicher, ihr Leben gemeinsam verbringen zu wollen. Auch Kinder stehen auf dem Plan des zukünftigen Ehepaares – und das schon eine ganze Weile. "Dass wir Nachwuchs wollen, steht völlig außer Frage", stellte der 34-Jährige schon vor einem Jahr im Gespräch mit Promiflash klar.

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im April 2019

Privat Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer, 2021

