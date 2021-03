Was für tolle Neuigkeiten von Benjamin Melzer! Der Transgender-Hottie und seine Liebste Sissi Hofbauer sind seit knapp drei Jahren ein Paar. Ihre Beziehung soll nicht immer leicht für die beiden gewesen sein, erklärte das Male-Model nun gegenüber Promiflash. Doch gerade weil Sissi ihm auch in seiner schwersten Zeit weiterhin beigestanden habe, sei ihm bewusst, dass sie die Richtige für ihn sei. Deswegen ging Benjamin vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an!

In einem Promiflash-Interview offenbarte er die Liebes-News: Benjamin und Sissi sind verlobt! Obwohl die Turteltauben immer wieder Mal über das Thema gesprochen hatten, soll die blonde Beauty nicht mit dem Antrag gerechnet haben: "Ich war tatsächlich sehr überrascht", plauderte sie sichtlich aufgeregt aus. Benjamin habe den Antrag wohl nicht wirklich geplant. "Ich war beim Juwelier – eigentlich wegen einer Uhr – und habe die schönen Ringe gesehen und dann gedacht: 'Bist du eigentlich doof? Warum eine Uhr? Kauf doch lieber einen Ring!' ", schilderte der 34-Jährige.

Schon 2020 verrieten die beiden in einem Gespräch mit Promiflash, dass sie ihre Zukunft gemeinsam verbringen wollen. "Natürlich denke ich über Heirat und Kinder nach. Dass wir Nachwuchs wollen, steht völlig außer Frage", erklärte Benjamin damals.

