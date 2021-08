Mit dieser Geschichte schockierte Cao seine Mitstreiter! Der 22-jährige Cosplay-Fan nimmt an der aktuellen Staffel von Beauty & The Nerd teil. Gemeinsam mit seiner Teampartnerin Luisa Krappmann (19) stellt er sich verschiedenen Challenges – dabei müssen sich die Paare auch mal näherkommen. Damit es für die Beauty angenehmer wird, sprach sie den Azubi auf seine Körperhygiene an. Denn Deo scheint für ihn ein Fremdwort zu sein. Doch nicht nur das: Cao offenbarte daraufhin, dass er schon mal zweieinhalb Monate aufs Duschen verzichtet hatte!

Auch in der vierten Folge kamen mehr oder weniger dufte Geheimnisse ans Licht. Bei einem Spiel erzählte Cao nämlich, warum er so lange nicht geduscht hatte. "Es war in der Ausbildung, da hat mich meine Freundin verlassen. Da hatte ich keinen Grund mehr, mich sauber zu machen – nicht eine Woche, sondern zweieinhalb Monate. Ich war richtig durch", schilderte der angehende Industriemechaniker. Seine Beauty war zwar entsetzt, doch überraschend kam die Pointe wohl nicht für sie.

Denn zuvor suchte Luisa bereits das Gespräch zu Cao, um ihm vorsichtig zu vermitteln, dass er müffelt. "Ich habe eine mega-empfindliche Nase und wenn Leute so stinken, dann finde ich das richtig ekelhaft", erklärte sie im Einzel-Interview. Doch auch Wika scheint ein Problem mit seiner Reinlichkeit zu haben, weil er seine benutzten Taschentücher in der Villa verteilt. Als die Beauty ihn deswegen konfrontierte und ihn aufforderte, sie wegzuräumen, flippte Cao aus. "Jetzt nicht! Wenn ich genervt bin, bin ich genervt", betonte er stinkig.

Beauty & The Nerd, ProSieben Luisa Krappmann und Cao, "Beauty & The Nerd"-Team 2021

Beauty & The Nerd, ProsSieben Cao und Luisa, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

