Jetzt können sich die Fans ein Bild von Addison Raes (20) Schauspieltalent machen! Der US-amerikanische TikTok-Star feiert heute sein Film-Debüt. Die steile Social-Media-Karriere der Brünetten begann erst vor zwei Jahren – dank ihrer Tanzvideos hat sie auf der Plattform mittlerweile über 80 Millionen Menschen um sich geschart! Ob sie aber auch genauso gut schauspielern kann? Davon können sich ihre Follower jetzt auf Netflix überzeugen!

In "Einer wie keiner" übernimmt die 20-Jährige die Hauptrolle. Ihre Figur, Influencerin und Highschool-Liebling Padgett Sawyer, geht eine Wette ein, dass sie den unauffälligsten und schüchternsten Typen der Schule, Cameron Kweller (Tanner Buchanan), zum Ballkönig machen wird. Der Streifen ist eine Hommage an die 90er-Jahre-Komödie Eine wie keine mit Freddie Prinze Junior (45) und Rachael Leigh Cook (41), in der die Geschichte in umgekehrter Geschlechterverteilung erzählt wurde.

Ob der Film für Addison aber wirklich ein Erfolg wird? Bislang hagelte es nämlich fast ausschließlich Kritik für ihre Darbietung. Nachdem die ersten Trailer veröffentlicht worden waren, kassierte die Ex-Freundin von Bryce Hall (22) fiese Kommentare. Der Grundtenor: Sie könne eigentlich gar nicht schauspielern und habe die Rolle nur aufgrund ihres TikTok-Ruhms ergattert.

Anzeige

Netflix "Einer wie keiner"-Plakat

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae für die Kids' Choice Awards

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de