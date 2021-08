Die Promi Big Brother-Krone wird dieses Jahr definitiv nicht auf einen haarigen Kopf gesetzt! Heute Abend ist es endlich so weit: Nach drei Wochen im TV-Knast dürfen die übrigen Promis zurück in die Zivilisation – aber nicht ohne vorab einen Sieger gekürt zu haben. Uwe Abel (51), Melanie Müller (33), Papis Loveday (44) und Danny Liedtke (31) sitzen derzeit noch auf dem Big Planet fest und hoffen auf den Sieg. Doch egal wer gewinnt – eines ist schon jetzt klar: Der Sieger ist ein Glatzenträger. Denn nach Papis, Melli und Danny hat jetzt auch Uwe einen kahlen Kopf.

Laufstegcoach Papis war schon vor seiner Zeit im Fernseh-All "oben-ohne" unterwegs – seine Konkurrenten Melli und Danny rasierten sich ihre Haare erst in einer der vergangenen Folgen für ein Spiel ab. Im Rennen der letzten vier wollte nun auch der Bauer sucht Frau-Star nachlegen und da ließ sich Ballermann-Sängerin Melli nicht lange bitten und griff zum Rasierapparat. "Bist du dir sicher, Uwe?", wollte sie vorab noch einmal von dem Landwirt wissen. Der antwortete daraufhin lediglich: "Nö, aber egal". Gesagt, getan: Nach der spontanen Friseureinlage der 33-Jährigen ist jetzt auch Uwe haarlos unterwegs.

Und was sagt seine Frau Iris Abel (53) zum neuen Styling ihres Gatten? In der Liveshow bekam sie die Glatzen-Enthüllung via XXL-Screen mit. Dass sie den kahlen Kopf ihres Partners nicht zu früh sehen konnte, trug Uwe zunächst eine Kapuze. Ihrem strahlenden Gesicht nach zu urteilen, schien sie mit dem Ergebnis aber recht zufrieden zu sein.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Uwe Abel und Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Instagram / iris.abel.official Iris Abel mit den "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen

