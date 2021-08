Mike Singer (21) schwebt auf Wolke sieben! Vor wenigen Tagen sorgte der Musiker für eine süße Überraschung: Nachdem es schon länger Gerüchte gegeben hatte, bestätigte der "Deja Vu"-Interpret seine Beziehung zu der Influencerin Sophie Lilian Marstatt. Seitdem teilten die beiden sogar schon einige niedliche Pärchenfotos, auf denen sie total verliebt wirken. Promiflash hat bei dem Sänger nachgefragt: Wie hat Mike seine Sophie überhaupt kennengelernt?

Im Supermarkt angesprochen, über eine Dating-App oder doch ganz zeitgemäß im Netz angeflirtet – woher kennen sich die Turteltauben? Wie Mike jetzt im Promiflash-Interview verriet, habe er die Blondine auf Instagram entdeckt: "Ich bin irgendwie auf sie gestoßen!" Dort habe er dann auch den ersten Schritt gemacht und die Beauty angeschrieben.

Zwischen dem einstigen The Voice Kids-Kandidaten und der Netzbekanntheit ist es schon richtig ernst. So wohnt die Studentin teilweise sogar bei Mike, der aktuell ein Haus baut: "Wir sind zu zweit hier. Sophie hat ja noch ihre Uni, ist die ganze Zeit am Lernen und ist öfter bei ihrer Familie – die wohnt etwas weiter weg. Aber wir sind schon zusammen hier."

Thomas Burg / ActionPress Mike Singer, Sänger

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt, August 2021

