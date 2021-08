Was sollte das denn sein? Am heutigen Abend kommt es bei Schlag den Star endlich zum lang ersehnten Showdown zwischen zwei TV-Schönheiten: Evelyn Burdecki (32) sagt Sophia Thomalla (31) den Kampf an. Welche Beauty geht wohl als Siegerin hervor? Diese Antwort steht noch lange aus. Doch schon wenige Minuten nach dem Start der Sendung kam es zu einem Zwischenfall: Ein Zuschauer stürmte das Studio!

Während die Zuschauer nach Evelyns Ankunft auf ihre Konkurrentin Sophia warteten, tauchte plötzlich ein Mann aus dem Publikum auf, der für ordentlich Verwirrung sorgte. Schnurstracks steuerte der Unbekannte auf Gastgeber Elton (50) zu und verriet dem Entertainer: "Ich warte immer noch auf GTA 6!" Welche Antwort er sich darauf erhoffte ist fraglich – einen kurzen Augenblick später wurde der junge Mann vom Sicherheitspersonal abgeführt.

Nicht nur Elton blieb verwundert zurück – auch Kommentator Ron Ringguth (55) war verdutzt: "Ich dachte Flitzer sind nackt?!" Im Netz sorgte der Auftritt jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff. "Ein angezogener Flitzer?" und "Das hat aber lange gedauert, bis der Bodyguard kam!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare bei Twitter.

ProSieben/Steffen Z. Wolff Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla bei "Schlag den Star"

TVNOW / Frank Hempel / RTL Evelyn Burdecki bei "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?"

ProSieben/Frank Hempel Elton, "Schlag den Star"-Moderator

