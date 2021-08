Langsam können sie ihre Gefühle füreinander nicht mehr abstreiten! Seit ein paar Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Addison Rae (20) mit Omer Fedi anbandeln könnte. Mitte August wurden die TikTokerin und der Musiker zusammen in Los Angeles gesichtet, verborgen im Inneren ihres Autos schienen sie sich sogar einen Kuss zu geben. Eine Romanze scheint mittlerweile nicht mehr zu leugnen zu sein – zumal sie sich jetzt wieder gemeinsam im Netz präsentieren!

Omer teilt auf Instagram einen verdächtigen Schnappschuss: Während er das Foto schießt, kuschelt sich eine Frau an seine Seite. Obwohl sie das Gesicht wegdreht, gibt es Indizien, die dafür sprechen, dass es sich dabei um Addison handelt. Sie selbst zeigt sich nämlich auf ihrem Account in einem ziemlich ähnlichen T-Shirt – und hat die Nägel in der gleichen Farbe lackiert. Doch wie schon zuvor schweigen sie eisern zu den Spekulationen und Schlagzeilen.

Dafür plaudert ein Insider umso offener mit Us Weekly über die beiden: "Addison und Omer sind total verliebt ineinander." Laut der Quelle sind die Stars seit mittlerweile vier Monaten ein Paar. "Sie findet ihn ziemlich cool und liebt seine Musik." Tatsächlich soll ihre Liaison ziemlich ernst sein.

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Star

Getty Images Omer Fedi, 2020

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Star

