Hat Danni Büchner (43) ein böses Spiel gespielt? Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist schon seit Mittwoch nicht mehr Bewohnerin des Promi Big Brother-Containers. Nach der Nominierung ihrer TV-Kollegen wählten die Zuschauer sie aus dem VIP-All. Gestern Abend platzte der Traum vom Sieg dann auch für Ina Aogo (32), mit der Danni in der Show mehrfach aneinandergeriet. Hauptsächlich störten die Mallorca-Auswanderin nämlich Inas Luxusartikel. Sie betonte mehrfach, dass die Blondine extrem teure Besitztümer mit in das Format gebracht habe. Im Gespräch mit Promiflash meinte Ina nun, den Grund für Dannis Sticheleien zu kennen.

"Ich hatte das Gefühl, dass sie das mit Absicht gemacht hat, um mich als Gewinnerin auszustechen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass sie mich unbedingt in diese Spielerfrauen-Schiene drücken will", erklärte die zweifache Mutter jetzt gegenüber Promiflash. Demnach habe ihre Konkurrentin sie in ein schlechtes Licht rücken und sie vorm Zuschauer als reiche Society-Lady darstellen wollen. Ganz nach dem Motto: "Sie ist reich und braucht das Geld nicht", vermutete die 32-Jährige. Weil sie es bis zuletzt aber immer wieder in die nächste Runde geschafft habe, hätte man sie ausstechen müssen. "Irgendwann hatte ich das Gefühl, sie versuchen mich mit allen Mitteln auszuschalten", zog Ina ihr Fazit.

Für die Frau von Dennis Aogo habe sich die Situation dann wie folgt dargestellt: "Wenn die Kameras auf uns waren, wurde dann mit Absicht gesagt: 'Oh, zeig doch noch mal deine Schuhe. Wie teuer sind die noch mal?'" Immer wieder sei das Ganze thematisiert worden, sodass Ina schließlich Konsequenzen ziehen musste. "Ich habe dann versucht, mich von diesen Menschen zu entfernen, weil ich dieses Verhalten nur noch fragwürdig fand", erzählte sie.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Ina Aogo bei "Promi Big Brother"

Danni Büchner, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Ina Aogo, TV-Bekanntheit

