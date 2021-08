Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) begrüßten vor wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Das Paar, das sich bei Are You The One? im vergangenen Jahr kennenlernte, schwebt nun im Familienglück. Doch anscheinend war der Weg bis zur Geburt ihres Sohnes kein leichter. Auf Social Media verriet Kathi jetzt, dass die beiden tatsächlich während der Schwangerschaft zeitweise getrennt waren.

Auf Instagram wurde die frischgebackene Mutter gefragt, ob es während der Schwangerschaft wirklich immer gut lief zwischen ihr und Kevin. Sie offenbarte: "Also um ganz ehrlich zu sein, man stellt sich ja eine Schwangerschaft immer superschön vor für ein Paar. Bei uns war es die schwierigste Zeit." Zweimal seien sie jeweils eine Woche lang räumlich voneinander getrennt gewesen und hätten sogar mit dem Gedanken gespielt, sich eigene Wohnungen zu suchen. Kevin sei zu dieser Zeit bei seinen Eltern gewesen, während Kathi in der gemeinsamen Wohnung blieb. Sie erklärte: "Ich glaube einfach, das Problem bei uns war, seitdem ich wusste, dass ich schwanger bin, wusste ich, es verändert sich was. Ich habe mich selber auch verändert, ich habe meine Ansichten verändert."

Bei ihrem Freund hätte es hingegen sehr lange gedauert, bis er wirklich realisierte, dass er Vater wird. Beim ersten Anblick seines Sohnes wäre Kevin dann aber sofort schockverliebt in den Kleinen gewesen. Kathi betonte: "Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder zusammengefunden. Wir haben dann gesprochen und haben versucht uns gegenseitig zu verstehen und jetzt ist alles gut."

Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Katharina Wagener im Juni 2021

Katharina Wagener und Kevin Yanik

