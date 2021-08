Die ersten Momente auf der Welt. Are You The One?-Stars Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik wurden vor wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern. Kathis Schwangerschaft dokumentierten die beiden auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen. Die Geburt verlief, wie sie Promiflash erzählten, absolut reibungslos. Nach nur knapp zwei Stunden im Krankenhaus erblickte ihr kleiner Sohn das Licht der Welt. Jetzt teilte Kathi ein Bild vom Moment nach der Entbindung.

Auf Instagram postete die frischgebackene Mama: "Du hast mich zur reichsten und stolzesten Frau der Welt gemacht, mein kleiner Löwe!" Auf dem Bild schauen die neuen Eltern ganz verliebt ihr Baby an. Das Gesicht des Kleinen zeigen sie jedoch nicht. Kathi schwärmt: "Niemals werde ich deine ersten Schreie vergessen, niemals werde ich vergessen, wie du das erste Mal auf meinem Bauch gelegen hast und niemals werde ich vergessen, wie du das erste Mal in meine Augen geschaut hast." Danach richtete sie das Wort an ihren Partner. Er habe ihr in der Nacht der Geburt die nötige Sicherheit gegeben und ihr die Angst genommen. Seit der Ankunft ihres Sohns liebe sie Kevin noch viel mehr als zuvor.

Das Paar schwebt, wie es scheint, auf Wolke sieben. Kathi betonte: "Ich freue mich auf die kommende Zeit und auf jeden einzelnen Tag mit dir als Mama und Papa des wundervollsten Jungen der Welt." Den Namen ihres Babys gaben die beiden bisher noch nicht preis. Sie verrieten Promiflash aber bereits, dass er mit dem Buchstaben 'L' beginne.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yaniks Baby

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de