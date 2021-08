Halsey (26) startet wieder voll durch! Mitte Juli hat sich das Leben der US-Amerikanerin komplett verändert – sie ist nicht mehr nur Sängerin, sondern auch stolze Mutter eines kleinen Jungen: Ihr Söhnchen Ender erblickte das Licht der Welt. Neben ihrem Alltag als Mama widmet sich die Schönheit aber inzwischen auch wieder voll und ganz ihrer Karriere. Nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Sprösslings spazierte Halsey nun wieder über den roten Teppich!

Wie People berichtete, nahm Halsey vor wenigen Tagen erstmals seit ihrer Mutterschaft an einer Veranstaltung teil. Der Grund für das Event war für die Musikerin auch noch ein ganz besonderer: Ihr Album "If I Can't Have Love, I Want Power" und der gleichnamige Film sind vor wenigen Tagen erschienen. Für ihren Auftritt schmiss sich die 26-Jährige in ein Kleid der Marke Dolce & Gabbana, zu dem auch ein schwarzer Schleier gehörte.

Klein-Ender war an diesem Abend allerdings nicht mit von der Partie. Fast schon ein Wunder – immerhin ist das Mutter-Sohn-Duo unzertrennlich. Mit ihren Followern teilt die Künstlerin regelmäßig süße Einblicke im Netz. So veröffentlichte die 26-Jährige beispielsweise erst vor wenigen Tagen einen Schnappschuss, der sie beim Stillen ihres kleinen Jungen zeigt.

Getty Images Halsey bei der Verleihung der "MTV Music Awards" im August 2019

Getty Images Halsey bei der Verleihung der "MTV Movie And TV Awards" im Juni 2018

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender im August 2021

