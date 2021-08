Anne Brendler (49) steht wieder vor der Kamera! Die hübsche Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle der Vanessa Moreno in GZSZ bekannt geworden. Vanessa ist die Tochter von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 60) und die Mutter von Sunny (Valentina Pahde, 26). Jetzt konnte Anne ein neues TV-Engagement an Land ziehen – Die Beauty geht vorübergehend nach Lüneburg. Sie wird das neue Biest bei Rote Rosen.

Die Berlinerin spielt in den kommenden Folgen die Intrigantin der Staffel. In der Story wird es darum gehen, dass sie sich in den Mann ihrer besten Freundin verlieben wird. Wie weit wird sie wohl gehen, um sich ihn zu krallen? "Ich freue mich, meine Rolle mitgestalten zu können. Natürlich nehme ich viel von dem, wie ich das Leben sehe, mit in den Dreh. Auch wenn ich privat noch nie in einer solchen Situation war", erklärte Anne gegenüber Bild.

Zuletzt war Anne in ihrer GZSZ-Rolle Vanessa Moreno in dem Spin-off Sunny – Wer bist Du wirklich? zu sehen. Davor war sie in einer Hauptrolle im RTL-Format Alles oder Nichts zu sehen. Darin spielte sie die Imbissbudenbesitzerin Elke Neumann.

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Anne Brendler in "Sunny – Wer bist Du wirklich?"

Anzeige

ActionPress/ Andre Lenthe Schauspielerin Anne Brendler

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Anne Brendler und Valentina Pahde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de