Camila Cabello (24) räumt mit den Verlobungsgerüchten auf! Schon seit über zwei Jahren sind die Sängerin und ihr Musikerkollege Shawn Mendes (23) ein Paar. Aus ihrem Glück machen die Turteltauben auch im Netz keinen Hehl. Kein Wunder also, dass sich ihre Follower fragen, wann die beiden den nächsten Schritt wagen. In einem TikTok-Video glaubten einige Fans nun sogar, einen Verlobungsring an der Hand der "Havana"-Interpretin erkannt zu haben. Jetzt äußerte sich Camila selbst zu den Behauptungen!

Bei The Tonight Show kam Talkmaster Jimmy Fallon (46) auf die Gerüchte zu sprechen und wollte wissen: "Hat dir Shawn einen Antrag gemacht?" Camilas Antwort darauf fiel deutlich aus. "Nein, hat er nicht und ich bin nicht verlobt", klärte die 25-Jährige auf. Das verdächtige Schmuckstück in ihrem TikTok-Video sei bloß ein Versehen gewesen. "Ich schwöre, ich weiß einfach nicht, an welcher Hand man den Verlobungsring trägt", erklärte sich die Künstlerin.

Zwar steht noch keine Hochzeit an, aber für Shawns Eltern gehört Camila dennoch schon fest zur Familie. "Mein Vater meint solche Dinge eigentlich nie ernst, aber er nervt mich immer und fragt: 'Wie geht es meiner Schwiegertochter?'", hatte der 23-Jährige Ende des vergangenen Jahres im Interview bei der Zack Sang Show erzählt.

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin

Getty Images Shawn Mendes im November 2019

