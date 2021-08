Endlich war es so weit: Der lang ersehnte Trailer zum dritten Teil von Spider-Man ist erschienen! In knapp drei Minuten wird den seit zwei Jahren geduldig wartenden Fans gezeigt, wie es mit Peter Parker, gespielt von Tom Holland, weitergeht, nachdem der Welt enthüllt wurde: Er ist Spider-Man! Promiflash hat sich jetzt mal den Trailer zu "Spider-Man 3: No Way Home" genauer angeguckt und so manches Easter Egg entdeckt. Welche die spannendsten drei sind – das erfahrt ihr hier im Video...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de