Hat TikTok-Sternchen Addison Rae (20) einen neuen Liebhaber? Mit ihren Tanz-Videos verdrehte die inzwischen blonde Schönheit wohl schon dem einen oder anderen männlichen Follower den Kopf. Allerdings datete die 20-Jährige zuletzt ihren Netz-Kollegen Bryce Hall (21). Nach einjähriger On-off-Beziehung gaben die beiden im März aber schließlich ihre Trennung bekannt und seitdem ist Addison Single. Nun machen jedoch Gerüchte die Runde, dass sie heimlich mit YouTuber Logan Paul (26) zusammen sein soll.

Nachdem Addison gemeinsam mit Logan und Komiker Chris Distefano beim Volleyball spielen am Strand gesehen worden war, spekulierten ihre Fans, ob sie wieder in festen Händen ist. Als sie vergangene Woche auf die Gerüchte angesprochen wurde, dementierte sie die Liebschaft zu Logan gegenüber The Hollywood Fix. Auch der YouTuber verneinte eine Liaison in einem Gespräch mit Access Hollywood, in dem er neben seinen Erfahrungen bei der amerikanischen Version von The Masked Singer auch über Addison und die Freundschaft zu ihr sprach. "Ich genieße es, Beziehungen zu Leuten zu pflegen, die ich in Hollywood mag, das ist alles. Aber nein, wir sind nicht zusammen. Sie ist ein tolles Mädchen", erklärte er.

Aktuell scheint die Gerüchteküche mächtig in Fahrt zu sein. Zuletzt gab es zudem Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback von Logan und seiner Ex-Freundin Josie Canseco. Ihr wurde jedoch wiederum eine romantische Beziehung mit Addisons Ex-Freund Bryce nachgesagt, nachdem sie küssend auf Partys gesehen worden waren.

Instagram / moreloganpaul Logan Paul, YouTube Star und Boxer

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Januar 2020

MEGA Logan Paul und Josie Canseco im Januar 2020

