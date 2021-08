Loredana Wollny (17) bezaubert ihre Community! Vor ein paar Monaten hat die Tochter des Realitystars Silvia Wollny (56) ganz stolz im Netz verraten, dass sie, wie viele ihre Schwestern, abgenommen hat – und sich jetzt viel wohler in ihrem Körper fühlt. Das sieht man der 17-Jährigen auf ihren neuesten Fotos auch an: Hier posiert Loredana total selbstbewusst und happy für die Kamera...

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin jetzt eine hübsche Collage: Auf jedem der neun Fotos präsentiert Loredana eine andere Pose – eine süßer als die andere! Auf den meisten Fotos hat die Beauty ein strahlendes Lächeln aufgelegt. In der Bildunterschrift betont sie: "An manchen Tagen musst du dein eigener Sonnenschein sein."

Ihre Fans sind hin und weg von dem hübschen Anblick – und davon, wie erwachsen Loredana geworden ist: "Warst du nicht gerade noch ein kleines Mädchen? Wow!", staunt ein Follower. "Du wirst bald sicher viele Herzen brechen", beteuert eine weitere Abonnentin.

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im Supercandy Pop-Up Museum

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de