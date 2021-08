Die Wollnys überraschen mit ihrer Bodytransformation! Sowohl Estefania (19), Sarafina (26) als auch Sylvana (29) haben in den vergangenen Monaten ganz offensichtlich ganz schön an ihren Körpern gearbeitet. Alle drei TV-Bekanntheiten zeigen sich zuletzt sichtlich erschlankt auf Instagram. Die 26-Jährige plaudert im Gegensatz zu ihren Schwestern auch offen über ihren Abnehmerfolg nach der Geburt ihrer Zwillinge: "Jetzt zähle ich meine Kalorien. Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam. So halte ich das Gewicht beziehungsweise bin weiter am Abnehmen." Wenige Wochen nach der Entbindung hatte sie bereits 18 Kilogramm verloren!

