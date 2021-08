Wie geht es bei Daniela Büchner (43) weiter? Die Goodbye Deutschland-Auswanderin hat schon bei so manchem TV-Projekt mitgemacht. Gerade erst war sie bei Promi Big Brother zu sehen. Für den Sieg hat es am Ende allerdings nicht gereicht – sie belegte den siebten Platz. Nach ihrer TV-Container-Erfahrung schmiedet die fünffache Mutter nun Pläne für die Zukunft. Sie verrät auch, was sie gerne mal ausprobieren würde: ein Shooting für den Playboy.

Dass Danni sich über einen Anruf des Magazins freuen würde, plauderte sie gegenüber Kukksi aus. Allerdings stellt die 43-Jährige eine Bedingung, um für den Playboy die Hüllen fallen zu lassen: "Solange man nicht alles sieht, würde ich das machen." Sie sei jedoch auch offen für andere Projekte und würde jetzt erst mal einfach "alles auf sich zukommen lassen". "Aber es geht immer weiter. 'Goodbye Deutschland' gibt es ja auch noch", erzählt die Wahlmallorquinerin.

Lediglich alle zwei Monate an einem so anstrengenden Format wie Promi BB teilzunehmen, das käme für Danni nicht infrage. "Da bin ich nicht der Typ dafür", betont sie. Ihre Zeit unter den omnipräsenten Augen des großen Bruders bereut sie aber keinesfalls – im Gegenteil: "Das war eine schöne Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1 Danni Büchners Einzug bei "Promi Big Brother"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juli 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

