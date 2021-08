Spielte Lovelyn Enebechi (24) denn schon länger mit dem Gedanken, demnächst Nachwuchs zu bekommen? Am vergangenen Freitag überraschte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2013 mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihre Fans will die Beauty an der Reise bis zur Geburt des Kindes und darüber hinaus teilhaben lassen. Doch war Lovelyns Schwangerschaft überhaupt geplant?

Diese Frage wurde der Schwangeren auch im Rahmen einer Q&A-Runde via Instagram von ihrer Community gestellt – und Lovelyn klärte auf: "Ja, sie war geplant!" Bis zum positiven Schwangerschaftstest musste sich die Hamburgerin offenbar gar nicht mal so lange gedulden. "Es hat schnell geklappt, also absolutes Wunschkind", verriet Lovelyn.

Und wie reagierte Lovelyn, als sie die Babynews schwarz auf weiß hatte? "Da es geplant war, war ich nicht extrem überrascht", gestand die 24-Jährige. Doch sie habe sich natürlich trotzdem sehr darüber gefreut und musste sogar zittern. Um volle Gewissheit zu haben, hat es Lovelyn übrigens nicht nur bei einem Test belassen: "Habe insgesamt drei gemacht!"

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Dezember 2019

Instagram / lovelyn_enebechi GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebichi, Model

