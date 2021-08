Werden sie sich jemals wieder versöhnen? Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) haben mit ihrer Abkehr vom britischen Königshaus vor anderthalb Jahren und dem explosiven Interview mit Oprah Winfrey (67) im März für einige Unruhen gesorgt. Mitglieder der Königsfamilie sollen sich über die Aussagen der beiden ärgern – allen voran Harrys Stiefmutter. Herzogin Camilla (74) soll deshalb auf Harry und Meghan ziemlich wütend sein!

Die Herzogin nehme es Harry, und vor allem Meghan übel, dass sie ihrem Mann Prinz Charles so viel Kummer bereitet haben. "Ich glaube nicht, dass die Herzogin von Cornwall Meghan jemals vergeben wird, was sie dem Prinzen von Wales angetan hat", betont ein Insider gegenüber The Telegraph. Die Aufgabe ihrer königlichen Pflichten und die kritischen Aussagen des Paares über das Königshaus haben den Thronfolger angeblich sehr mitgenommen – Camilla sieht dabei wohl Meghan als Grund allen Übels! Charles' emotionales Leiden wiederum mag die Wut der 74-Jährigen gegen ihre Schwägerin geschürt haben.

Eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen Camilla und dem Paar könnten die Memoiren von Prinz Harry liefern. In der Autobiografie, die im kommenden Jahr erscheinen soll, könnte sich der 36-Jährige negativ über seine Stiefmutter äußern. Ein Grund dafür: "Harry stand der Herzogin von Cornwall noch nie sehr nahe", hatte ein Informant der Daily Mail im Juli verkündet.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles, Herzogin Camilla und Herzogin Meghan an Prinz Charles' Geburtstag

Getty Images Die britischen Royals nach dem Commonwealth-Day-Gottesdienst in Westminster Abbey

