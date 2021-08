Jenefer Riili hatte schon während der Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars eine böse Vorahnung. Noch vor Beginn der Ausstrahlung machten wilde Gerüchte um eine Liaison zwischen der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrem Realityshow-Kumpanen Chris Broy die Runde – er soll wegen ihr seine damals hochschwangere Verlobte Eva Benetatou (29) schließlich verlassen haben. Die vermeintlichen Turteltauben müssen seitdem einen gewaltigen Shitstorm ertragen. Für Jenefer womöglich gar keine so große Überraschung, denn sie befürchtete wohl schon bei "Kampf der Realitystars", dass ein falsches Bild entstehen könnte!

Auf Instagram bezog die Brünette nun erstmals Stellung zu den hartnäckigen Vorwürfen, nachdem sie wochenlang geschwiegen hatte. Demnach habe ein Realityshow-Kollege die Schauspielerin während der Dreharbeiten gewarnt, dass Chris sich in sie verlieben könnte – und ab da habe Jenni Angst gehabt, dass ihre Beziehung im TV falsch rüberkommen könnte. "Ich hatte in diesem Moment einfach nur die Sorge, dass man etwas falsch verstehen könnte, weil ich wusste, dass Eva schwanger zu Hause sitzt – und ich alles wollte, aber niemals, dass sie Bilder sieht, wie ihr Freund sich in eine Andere verliebt oder sonst irgendwas", erklärte die TV-Bekanntheit. Daraufhin habe sie das Gespräch mit Chris gesucht und sogar verweigert, mit ihm gemeinsam im Team bei Spielen anzutreten.

Außerdem gab die junge Mutter preis, warum sie so lange mit ihrem Statement gewartet hatte. "Eva war schwanger und ich wollte sie nicht stressen. Ich wollte nicht, dass irgendwas passiert mit einem Kind, das nichts für diese Sache kann. Und deswegen habe ich mich nie geäußert", fuhr die Brünette unter Tränen fort.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / jenefer_riili YouTuberin Jenefer Riili

