Die erste Folge der neuen Staffel von Love Island ist angelaufen – und sorgt für ersten Gesprächsstoff! Sylvie Meis (43) hat heute Abend den neuen flirtwilligen Cast der Kuppelshow begrüßt – und direkt geht es ans Eingemachte. Nach dem ersten scheuen Beschnuppern bittet die Moderatorin zur Paarungszeremonie – die Männer dürfen wählen, die Frauen Interesse bekunden. Ob alle bekommen, was sie wollen?

Als Allererster ist Jannik am Zug – und Andrina (28) ist sichtlich angetan. "Das wäre jetzt auch meine Wahl gewesen. Ich bin froh, dass du nach vorne getreten bist", freut sich der Hottie. Während Jannik happy ist – muss Mitstreiter Robin die erste Enttäuschung einstecken: Keine der Girls ist auf den ersten Blick hin und weg von ihm. Also entscheidet er sich für Sarah. "Meine Entscheidung ist ziemlich schnell gefallen. Die Dame in Rot, sie ist absolut mein Typ", erklärt er.

Domenik bekommt wie Jannik genau das, was er will – das wäre in seinem Fall Sina. Bei der Beauty fängt ebenfalls direkt das Knistern an und tritt bei ihm nach vorne. Philipp lehnt Lisa als Letzter ab – er habe eigentlich ein Auge auf Andrina geworfen! "Jannik, wir haben noch ein Single-Girl – unsere Lisa", wird er von Sylvie am Ende auch noch untergebracht, als er plötzlich wieder ohne Frau da steht.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

