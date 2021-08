Endlich ist es offiziell! Seit Anfang des Jahres schon wird spekuliert, ob Tim Stammberger (27) und Laura Michelle ein Paar sind. Mit ihren Postings heizten der einstige Bachelorette-Teilnehmer und die Influencerin die Gerüchteküche regelmäßig weiter an. Nur reden wollten die beiden nicht über sich – bisher. Am Wochenende bestätigte das Paar seine Liebe nun endlich – und das freut auch zahlreiche befreundete Promis.

Auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen veröffentlichten die beiden Turteltauben eine identische Bilderreihe. Neben ihren Fans befinden sich darunter auch zahlreiche Glückwünsche anderer Stars. Die Liste ist lang: Niko Griesert (31), Michèle de Roos, Keno Rüst oder auch Serkan Yavuz (28) freuen sich für das Paar. "Alles Glück dieser Welt euch beiden", schrieb Letzterer etwa. Und Romina Palm (22) freut sich sogar auf ein baldiges Treffen. "Traumpaar, bald Vierer-Date, hoffe ich", so die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin und Freundin von Stefano Zarrella (30).

Neuer Paar-Content lässt sicher nicht lange auf sich warten. Seit Monaten schon zeigen Tim und Laura sich regelmäßig gegenseitig in ihren Storys. Bisher galten die zwei offiziell jedoch als Freunde. "Alles, was du bist, ist genau das, was ich brauche", brachte die Netz-Beauty nun aber ihre Liebe zu dem einstigen Kuppelshow-Kandidaten zum Ausdruck.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Model

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger und Laura Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de