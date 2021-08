Tim Stammberger (27) wurde tatsächlich von Amors Pfeil getroffen. Bei Die Bachelorette konnte der ehemalige Polizist nicht die große Liebe finden. Obwohl Gerda Lewis (28) damals großes Interesse an ihm zeigte, stieg er freiwillig aus und machte sich im "echten Leben" auf die Suche nach der Mrs. Right. Seit Monaten wird Tim auch immer wieder ziemlich innig mit Influencerin Laura Michelle gesichtet – doch trotz aller Spekulationen der Fans gab es bisher kein Paar-Outing. Das ändert sich jetzt: Tim und Laura bestätigen ihre Liebe im Netz.

Auf ihren Instagram-Profilen teilten beide eine Fotoreihe – die eindeutiger nicht sein könnte: Laura sitzt im Bett auf dem Schoß des Wahlkölners. Die nun ganz offiziellen Turteltauben setzen zum innigen Kuss an und umarmen sich verliebt. Ihre strahlenden Gesichter machen klar: Sie genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. "Zusammen ist ein wunderbarer Ort", kommentiert Tim die Schnappschüsse, und auch seine Freundin hat süße Worte für das Pärchen-Outing: "Alles, was du bist, ist genau das, was ich brauche."

Schon in der Vergangenheit teilten die zwei einige verdächtige Fotos, die eigentlich kaum Zweifel an einer Beziehung ließen. Auf einem Pic, das sie nebeneinander zeigt, warfen sie sich verliebte Blicke zu. Die Blondine streichelte außerdem zärtlich das Knie des gebürtigen Schwaben.

