Jetzt geht Kim Tränka ordentlich auf Tuchfühlung! In der aktuellen Folge der schwulen Kuppelshow Prince Charming lud der attraktive Automobilkaufmann den Kandidaten Jan Windisch zu einem romantischen Einzeldate am Strand der griechischen Insel Kreta ein. Aber kamen sich die beiden bei diesem traumhaften Rendezvous denn auch näher? Tatsächlich fiel zwischen Kim und Jan der erste Kuss der diesjährigen "Prince Charming"-Staffel!

Beim Einzeldate stürzten sich Kim und Jan direkt ins kühle Nass – und dort trafen sich schnell ihre Lippen. "Dieser Kuss im Meer war noch so schüchtern, es war so ein Herantasten, ein bisschen unbeholfen", beschrieb Jan die Situation im anschließenden Einzelinterview und betonte: "Aber es fiel so diese Anspannung ab." Und bei diesem einen Kuss im Wasser blieb es nicht, die beiden tauschten daraufhin nämlich am Strand weitere Zärtlichkeiten aus.

Jan ist nicht der Einzige, der von den Küssen ganz hin und weg war – auch Kim kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Das Gefühl, wenn Jan und ich uns anschauen, ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil es mich innerlich so ein bisschen aufwühlt", schilderte der Prinz seine Emotionen.

