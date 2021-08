Uwe Abel (51) hat einen steinigen Weg hinter sich. Wie sehr der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat unter früheren Mobbingerlebnissen gelitten hat, erzählte er erst vor wenigen Tagen bei Promi Big Brother. Tatsächlich hatte er so sehr mit seiner Optik zu kämpfen, dass er sich aufgrund seiner Nase sogar entschieden hatte, keine Kinder zu bekommen. Promiflash hat nachgefragt, wie Uwe heute zu diesem Entschluss steht.

Inzwischen hat sich der 51-Jährige mit seinem Aussehen arrangiert, wie er im Gespräch mit Promiflash erzählt. "Mittlerweile gehört die Nase zu mir", versichert der einstige TV-Bauer. Auf die Familienplanung mit seiner Frau Iris (53) wird das in Zukunft jedoch keinen Einfluss mehr haben. "Ich fühle mich mit 51 Jahren aber nun zu alt für Kinder", erklärt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer.

Mit seinem Riechorgan hat sich Uwe inzwischen also angefreundet. Doch gab es in der Vergangenheit, in der ihm sein Aussehen schwer zu schaffen gemacht hat, jemals den Gedanken, sich unters Messer zu legen und einer Operation zu unterziehen? "Nein, darüber habe ich nicht nachgedacht", stellt der "Promi Big Brother"-Zweitplatzierte klar.

Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Iris und Uwe Abel kurz nach der Eröffnung ihres Hof-Cafés im Januar 2015

Uwe Abel, "Promi Big Brother"-Kandidat

