Ist das große Drama damit Geschichte? Bei Love Island ging es schon am zweiten Tag emotional her. Der Auslöser: Hottie Jannik konnte sich nicht zwischen Lena und Andrina (28) entscheiden – und flirtete mit beiden Beautys. Letztere war davon gar nicht begeistert und vergoss sogar erste Tränchen. Doch die scheinen schnell wieder getrocknet: Beim ersten Spiel der Staffel muss geknutscht werden – und besonders Jannik und Andrina nehmen die Regeln sehr ernst!

Wie schon in den vergangenen Jahren müssen die Islander auch in diesem Jahr die Geheimnisse ihrer Mitbewohner erraten – so will es die Challenge "Gefühlskirmes". Bei der Frage, welche Single-Lady auf der Straße für ein Musikvideo von Justin Bieber (27) gecastet wurde, ist sich Jannik sicher: Es kann nur die Schweizerin sein! Leidenschaftlich knutscht er die ehemalige Bachelorette ab – und der gefällt es! "Wenn ich die Chance habe ihn zu küssen, dann finde ich es auch nicht schlimm, diese Chance richtig zu ergreifen!", schmunzelt Andrina, die ebenso wild zurück küsst.

Doch ob Andrina mit diesem Gezüngel wohl nur für noch mehr Drama gesorgt hat? Immerhin ist Jannik gerade frisch vercoupelt – mit Granate Lena. Die schien von der Knutscherei ihres neuen Partners mit ihrer Konkurrentin nicht allzu angetan zu sein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

