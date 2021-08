Kim Gloss (29) genießt die erste Zeit als Ehefrau in einem Urlaubsparadies! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin feierte vor ein paar Tagen ihre große Traumhochzeit! Bei einer Megasause in Rom gab sie ihrem Verlobten Alexander Beliaikin das Jawort. Neben ihren glamourösen Hochzeitsoutfits machte auch die Anwesenheit all ihrer Liebsten diesen Tag zu etwas ganz Besonderem. Nach der Zeremonie genießt das frischgebackene Ehepaar nun seine Zweisamkeit – und zwar auf den Malediven!

"Es hat sich gelohnt, die Malediven für unsere Flitterwochen aufzuheben. Seit Jahren haben wir davon geredet, es hat sich echt gelohnt. Wir sind nicht mal auf der Insel angekommen und es ist jetzt schon ein Traum", meldet sich Kim nach der Landung am Flughafen in ihrer Instagram-Story. Neben ersten Eindrücken der Umgebung gönnt sie ihren Followern auch eine Roomtour in der luxuriösen Unterkunft. Am Abend genießen die Eheleute dann direkt am Meer einen traumhaften Sonnenuntergang – und teilen natürlich auch diesen Moment mit den Fans.

Von ihrer Heirat gewährte Kim vor ihrem Abflug ebenfalls einige Einblicke. Zudem gab sie preis: Für ihren Liebsten ist sie vor der Eheschließung zum Judentum konvertiert. "Wir hätten nicht jüdisch heiraten können, beziehungsweise unter der Chuppa stehen können." Es sei ein langer Prozess gewesen – doch: "Es war eine tolle Zeit. Zwei Monate vor der Hochzeit hatte ich meine Prüfung bestanden", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikins Unterkunft auf den Malediven

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikins Unterkunft auf den Malediven

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de