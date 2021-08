Kim Gloss (29) ist endlich unter der Haube! Nachdem die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Liebster Alexander Beliaikin kürzlich bereits standesamtlich geheiratet haben, stand am vergangenen Donnerstag endlich die große Hochzeitsfeier an: In Rom traten die zwei Turteltauben gemeinsam vor den Traualtar – und feierten danach ausgelassen im Kreise ihrer Liebsten. Wenige Tage nach der Zeremonie schwelgte Kim bereits wehmütig in Erinnerungen – und widmete ihrem Mann einen süßen Post im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin jetzt zwei zuckersüße Turtelfotos von ihrem großen Tag. Auf den Bildern küsst sich das Paar – und wirkt überglücklich. Darunter drückte Kim ihre Gefühle aus. "Eine Woche ist es nun her und ich bin mehr als stolz, dich meinen Ehemann nennen zu dürfen", schwärmte die 29-Jährige.

Für ihre Hochzeit hatte sich die Braut natürlich auch mächtig in Schale geworfen: Bei ihrer standesamtlichen Trauung trug sie ein eng anliegendes, spitzenbesetztes Vokuhila-Kleid. Bei der großen Feier hingegen setzte Kim auf ein weitaus aufwendigeres Dress: Sie entschied sich für eine bodenlange Robe aus Spitze mit einem tiefen Ausschnitt und einer langen Schleppe.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in ihrem zweiten Brautkleid

Instagram / kim_glossofficial Alex Beliaikin und Kim Gloss bei ihrer Hochzeit

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im August 2021 in Rom

