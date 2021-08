Harper Seven Beckham (10) hat augenscheinlich die guten Gene ihrer Mutter geerbt. Victoria (47) und David Beckham (46) gelten als das Glamour-Traumpaar schlechthin, das sein gemeinsames Glück mit den vier gemeinsamen Kindern perfekt gemacht hat. Auf Social Media teilen die stolzen Eltern deshalb immer wieder süße Einblicke in ihren Familienalltag. Nun veröffentlichte die Modedesignerin einige Fotos, auf denen ihre Tochter ihr wie aus dem Gesicht geschnitten scheint.

Auf Instagram teilte die 47-Jährige die niedlichen Momentaufnahmen, auf denen sie und Harper Seven gemeinsam im Swimmingpool entspannen. "Sonntagsbaden und Selfies im Sonnenschein", schrieb das einstige Spice Girls-Mitglied zu den Bildern. Offenbar fanden auch die Abonnenten der Britin Gefallen an dem privaten Einblick in den Alltag der Sängerin, denn unter dem Beitrag sammelten sich schnell viele Herz-Emojis und liebe Worte. So schrieb ein User beispielsweise, dass Harper Seven ganz nach ihrer Mama kommen würde und ein anderer Follower fügte hinzu: "Ihr wunderschönen Mädels".

Vergangenen Monat feierte der Promi-Spross zudem seinen zehnten Geburtstag, zu dem seine Familie einige rührende Worte für das Beckham-Nesthäkchen fand. "[Du bist] die schönste junge Dame, von innen und von außen", kommentierte die stolze Mutter ein Tanzvideo von Harper Seven. Auch Papa David brachte auf seinem Profil seine Gefühle anlässlich dieses großen Tages zum Ausdruck. "Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag, mein schönes Mädchen. Auf das Mädchen mit dem größten Herz und dem süßesten Lächeln", schrieb der ehemalige Profifußballer.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Beckham

Anzeige

Instagram / davidbeckham Harper und David Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de