Sienna Miller (39) geht vollkommen in ihrer Rolle auf! Seit 2002 steht die in New York geborene Beauty schon vor der Kamera. Während sie zunächst in kleinen Independent-Produktionen zu sehen war, gelang ihr 2003 der große Durchbruch als Fiona Bickerton in der Serie "Keen Eddie". Vor vier Jahren wurde sie dann sogar in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jedes Jahr die berühmten Oscars vergibt. Am Set ihres neuen Films posierte die Schauspielerin nun mit einem großen Fake-Babybauch.

Auf den Schnappschüssen ist die Mutter einer neunjährigen Tochter mit einem künstlichen Bauch bei Dreharbeiten in New York City zu sehen. Während sie sich lässig gegen einen Baum lehnt oder ihre Hand auf die Filmprothese legt, trägt die "American Sniper"-Darstellerin ein rotes Shirt und dunkelblaue Shorts. Ihrem schmutzverschmierten Gesicht und den Wanderstiefeln nach zu urteilen, ging es bei den Dreharbeiten außerdem ganz schön actionreich zu. Für welchen Film die Blondine aktuell vor der Kamera steht, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Obwohl die Aufnahmen im Freien wegen des schweren Babybauchs, der um ihre sonst zierliche Körpermitte geschnallt war, sicherlich anstrengend für Sienna waren, schien die 39-Jährige die Zeit am Set dennoch zu genießen. Immerhin lächelte sie ihren Co-Stars gelassen zu, während sie sich auf die nächste Szene vorbereitete. Anschließend gab sie dann wieder ihr Können zum Besten, als die Dreharbeiten fortgesetzt wurden.

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sienna Miller im August 2021

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sienna Miller im August 2021

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sienna Miller im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de