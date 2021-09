Jannik amüsiert die Love Island-Fans bereits nach zwei Tagen prächtig. Der Kölner sucht auf der Insel die große Liebe – musste aber direkt zu Beginn feststellen, dass die anderen liebeshungrigen Singles nicht schlafen und ihm schnell mal dazwischenfunken können: Seine Couple-Partnerin Andrina Santoro (28) wurde ihm von Philipp Orthi weggeschnappt. Kurz darauf gestand er der Schweizerin zwar, weiterhin großes Interesse an ihr zu haben, flirtete aber auch hemmungslos mit Granate Lena Schiwiora. Dass sich der Stadtbahnfahrer auf gleich zwei Girls konzentriert, sorgt im Netz für Erheiterung: Die Fans lachen darüber, dass der Tramführer zweigleisig unterwegs ist.

"Stadtbahnfahrer Jannik hat schon nach einem Tag Stellwerkstörungen. Alles wie immer", lautete einer der Top-Kommentare auf Twitter während der gestrigen Ausstrahlung des RTL2-Flirtformats. Dass der Sportfan sowohl der hübschen Blondine als auch sexy Andrina schöne Augen macht, kommt bei den Fans zwar nicht gut an – scheint den meisten aber dennoch ordentlich Unterhaltung zu versprechen. Sie sehen bereits Parallelen zu "Love Island"-Legende und Bonschlonzo-Erfinder Henrik Stoltenberg, dessen Gefühlschaos mit Sandra Janina (21) und Aurelia Lamprecht in der Vergangenheit für Drama, Emotionen und Megazoff im Fernsehen gesorgt hatte. "Zusammengefasst: Andrina will Jannik, er sie auch, aber eigentlich will er Lena etwas mehr", fasste ein Zuschauer die Lage im Netz zusammen.

Doch welche Dame wird am Ende tatsächlich das Herz des 26-Jährigen erobern? Die Promiflash-Leser sind sich ebenfalls noch nicht ganz sicher. In einer Umfrage waren zwar 55,3 Prozent der rund 400 Teilnehmer (Stand: Mittwoch, 9:30 Uhr) der Meinung, dass die ehemalige Schweizer Bachelorette das Rennen macht – 44,7 Prozent der Teilnehmer stehen aber auch hinter Lena. Sie finden, dass das Temptation Island-Girl und Jannik ein super Paar abgeben. Ganz so eindeutig ist das Ergebnis also nicht.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Lena und Jannik bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Jannik und Andrina bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Jannik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de