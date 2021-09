Nathalie Volk (24) überrascht ihre Fans mit einem erfreulichen Update! Im November vergangenen Jahres machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre neue Liebe offiziell. Der Mann ihrer Träume heißt Timur. Im Netz zeigte sich die Beauty stets total verliebt – und wie happy sie mit ihrem neuen Partner ist, wird nun deutlich: Nathalie gibt bekannt, dass Timur um ihre Hand angehalten hat!

Auf Instagram teilt Nathalie nun ein eindeutiges Foto: Mit einem breiten Strahlen schaut sie in die Kamera, neben ihr ihr Verlobter – und an ihrer Hand unverkennbar ein dicker Diamantring. "Für immer Ja", schreibt sie zu dem romantischen Schnappschuss. Eine Nahaufnahme ihres Klunkers zeigt sie noch mal in ihrer Story – genauso wie ein Foto der Location. Offenbar war Timur während eines gemeinsamen Abendessens mit Hummer vor ihr auf die Knie gegangen.

Schon seit geraumer Zeit lebt Nathalie bei ihrem Verlobten in der Türkei. Wie happy sie in ihrer Wahlheimat ist, drückte sie zuletzt im Gespräch mit Gala aus: "Ich habe mich sehr gut mit der türkischen Kultur angefreundet. Die Türken sind sehr gastfreundlich und das Essen hier ist sehr lecker."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk mit ihrem Partner Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volks Verlobungsring

Instagram / mirandadigrande Timur und Nathalies Verlobungsessen

