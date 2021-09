Er ist sich ganz sicher! Robin Riebling und seine Ex-Freundin Lena Schiwiora stellten sich in der ersten Temptation Island-Staffel dem TV-Treuetest. Nach der überraschenden Trennung Anfang dieses Jahres ist die Blondine zurzeit wieder in einem Fernsehformat zu sehen – und diesmal zum Daten! Bei Love Island interessiert sie sich momentan am meisten für Jannik. Doch Ex Robin meint gegenüber Promiflash: Der Boy passt überhaupt nicht zu Lena!

Seine Verflossene bereichere die Show bisher, betonte Robin im Gespräch mit Promiflash: "Ich finde, sie macht sich super und ohne sie wäre es nicht so spannend." Lena sei ein Beziehungsmensch und meine es immer ernst, wenn sie sich auf jemanden einlasse, fügte der ehemalige Reality-TV-Kandidat hinzu. Jannik sei jedoch nicht der Richtige für sie: "Da hat sie definitiv die falsche Entscheidung getroffen."

Dass seine Ex-Freundin jetzt im Fernsehen andere Männer küsst, lasse ihn kalt, betonte Robin: "Das kann ich leider nicht ernst nehmen, also man will da ja auch kein 'Spielverderber' sein..." Lenas weiteren Weg auf der Liebesinsel wird er aber sicherlich auf dem Bildschirm verfolgen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / robin_riebe "Temptation Island"-Star Robin Riebling

RTLZWEI / Magdalena Possert Lena, Islanderin 2021

RTLZWEI Die "Love Island"-Couples nach der ersten Paarungszeremonie

