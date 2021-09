Gerade erst hat Love Island begonnen und schon wurden die ersten Körbe verteilt. Die neuen Islander zogen am Montag in die Villa, um die große Liebe zu finden. Doch eine Kandidatin scheint schon jetzt vom Pech verfolgt zu sein: Lisa-Marie Gaul wurde in den ersten beiden Tagen von gleich zwei der Boys abserviert. Die Blondine erzählte Promiflash vor der Show, wie sie auf einen Korb reagieren würde.

Sie verriet Promiflash: "Ich habe noch nie wirklich einen Korb bekommen. [...] Ich denke, das wird einen natürlich kränken. Welche Person würde das nicht kränken, wenn man jemanden toll findet und der findet dich aber nicht so toll, wie du ihn findest." Tatsächlich musste die 23-Jährige bereits in den ersten zwei Folgen so einiges wegstecken. Nachdem sie all ihren Mut zusammennahm und für Philipp Orthi einen Schritt nach vorne machte, entschied sich dieser leider für Andrina Santoro (28). Somit wurden Lisa und Andrinas vorheriger Partner Jannik zu einem neuen Couple. Doch auch das sollte nicht lange halten, denn der "Love Island"-Hottie packte die Bremerin ganz fix in die Friendzone. Am Ende der Folge stand die gelernte Friseurin ganz alleine da und das hat sie Lena Schiwiora zu verdanken.

Letztere machte ihrem Titel als Granate alle Ehre und schnappte sich Jannik als neues Couple. Die Entscheidung der einstigen Temptation Island-Teilnehmerin kam aber nicht nur bei Lisa schlecht an. Vor allem die ehemalige Schweizer Bachelorette Andrina war angefressen, denn auch sie hatte ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Thomas Reiner Philipp und Andrina Santoro, "Love Island"-Couple 2021

Instagram / lisa_marie_gaul "Love Island"-Kandidatin Lisa

RTLZWEI Lena und Jannik, Couple bei "Love Island"

