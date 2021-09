Jetzt wird es handfest bei Love Island! In der heutigen Folge wird endlich Frischfleisch an den Strand der Liebesinsel geschwemmt: Schauspieler Dennis und Barkeeper Kaan sollen die Runde aufmischen. Doch bevor die Single-Ladys einen Blick auf die zwei Prachtkerle werfen dürfen, sollen ihre Hände auf Schatzsuche gehen: Bei einer Fummel-Challenge dürfen Andrina (28), Lena, Lisa, Sina und Sarah jetzt ordentlich anpacken!

Während die Mädels auf knackige Erkundungstour durch Löcher in einer Holzwand gehen, schauen die Jungs Jannik, Robin, Domenik und Philipp ganz schön dumm aus der Wäsche. Vor allem der sportlichen Andrina scheinen die ertasteten Muskeln zu gefallen – nach dem Hin und Her mit Jannik wohl eine willkommene Überraschung für die Schweizerin: "Das ist auf jeden Fall alles sehr stramm hier. Ich will wissen, wer dahinter steht!"

Beim anschließenden persönlichen Kennenlernen mit den Mädels kristallisiert sich schnell raus, wen Dennis und Kaan auf den ersten Eindruck favorisieren: Der Ex-Krass Schule-Darsteller ist total von der Temptation Island-Beauty angetan! "Ich fand Lena sehr sehr attraktiv, also wirklich, top Frau, sie hat mich gecatchet durch ihre Augen", erklärt der 22-Jährige. Und Kaan? Der hat ein Auge auf Andrina geworfen. Und die scheint das Interesse zu erwidern: "Kaan ist wirklich sympathisch und nett und versucht Schwung in die Bude zu kriegen."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

