Sexy Nachschub in der Love Island-Villa – es regnet Männer! Seit Anfang der Woche läuft die neue Staffel der Kuppelshow. Schon in den ersten Tagen bahnten sich auf der Liebesinsel jedoch die ersten Dramen an, es kullerten die ersten Tränchen und auch geknutscht wurde bereits. Doch heute könnten die bisherigen Couples mächtig aufgerüttelt werden: Gleich zwei Männer stoßen als Neulinge dazu!

Achtung Mädels, tragt genug Sonnencreme auf – denn es wird heiß! Dennis und Kaan sind die Neuen im Kollektiv der liebeshungrigen Singles. Die beiden Jungs haben nur ein Ziel: eine der Ladys für sich gewinnen. Und dabei hat vor allem Dennis auch keine Scheu, einem anderen Mann in den Weg zu kommen und sein Revier zu markieren, wie er Promiflash vorab verriet: "Prinzipiell bin ich nicht der Typ, der gerne eine Frau teilt!"

Doch was, wenn die Mädels kein Interesse haben – und es einen dicken Korb gibt? Mit solch einer Situation könnte Neuling Kaan zumindest schon umgehen. "Ich bin da sehr entspannt. Es gibt Männer, die direkt an ihrem Selbstwert zweifeln. Ich denke mir einfach, wenn es nicht diese Frau sein soll, dann wird es eine andere Frau", schilderte er Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Die "Love Island"-Couples nach der ersten Paarungszeremonie

RTLZWEI / Magdalena Possert Dennis Felber, Schauspieler

RTLZWEI / Magdalena Possert Kaan, "Love Island"-Kandidat 2021

