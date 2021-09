Genau von dieser Konstellation träumten die Love Island-Fans schon gestern! In der zweiten Ausgabe der RTL2-Kuppelsendung hatte Domenik einen Korb von seiner Show-Partnerin Sina kassiert – für die 24-Jährige fühle sich das Verhältnis mit dem BWL-Studenten nur freundschaftlich an. Insel-Kollegin Lena schüttet er in der heutigen Ausgabe sein Herz aus und die bringt ihn auf einen ganz neuen Trichter: Endlich rückt die süße Blondine Lisa in seinen Fokus!

Schon nach der gestrigen Kuss-Challenge war vielen Zuschauern klar: Domenik und Lisa würden wirklich ein tolles Paar abgeben! "Die beiden wären so süß zusammen", war nur einer der begeisterten Twitter-Kommentare. Lena sieht das offenbar ganz genauso und ermutigt ihren Mitbewohner, die süße Friseurin mal genauer unter die Lupe zu nehmen – obwohl sie optisch eigentlich gar nicht sein Typ ist. Kurz darauf fasst der Lockenkopf die Gelegenheit beim Schopf und sucht das Gespräch mit Lisa – zu ihrer Freude: "Ich habe schon gesagt, dass du optisch meinem Typ entsprichst!"

Ob das der Beginn einer wunderbaren Insel-Romanze ist? Denn auch der schüchterne 25-Jährige stellt im Gespräch mit Lisa fest, dass sie doch sehr viel besser zu ihm passen könnte als seine vorherige Flamme: "Wenn ich hier mit dir so liege, ist das alles so locker! Bei Sina war das nie so! Ich muss echt sagen, dass mit dir bisher die Gespräche am intensivsten waren." Was denkt ihr: Haben Domenik und Lisa das Zeug zum "Love Island"-Traumpaar-Potenzial? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Domenik und Lisa bei einer Kuss-Challenge

RTLZWEI Domenik, Islander 2021

RTLZWEI Lisa, Islanderin 2021

