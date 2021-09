Ob Gülcan Kamps (38) damit gerechet hat? Im Juni hatte die "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darstellerin verkündet, dass sie zum ersten Mal ein Kind erwartet. Via Social Media hält die Schwangere ihre Fans seitdem ständig auf dem Laufenden. Inzwischen befindet sich Gülcan auch schon im sechsten Monat. Jetzt verriet die Moderatorin jedoch unerwartet, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft abgenommen habe.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mutter in spe nun einen Schnappschuss, der sie in einem Restaurant zeigt. "Essen ist momentan eine meiner Lieblingsbeschäftigungen", kommentierte die 38-Jährige das Foto. Anschließend gab die blonde Schönheit noch ein kleines Kiloupdate und gestand in diesem Zuge sogleich, dass sie tatsächlich an Gewicht verloren habe. "Obwohl ich selber gerade etwas abgenommen habe, wiegt Baby Kamps schon stolze 750 Gramm", erzählte Gülcan glücklich.

Anfang des Monats hatte die ehemalige Viva-Moderatorin ihren Fans noch berichtet, dass sie seit Beginn der Schwangerschaft mehr als zehn Kilo zugenommen habe. "Zwischen diesen beiden Fotos liegen exakt zwölf Monate, zwölf Friseurbesuche und zwölf Kilo", hatte die in Lübeck geborene Beauty humorvoll zu einer Vorher-Nachher-Collage geschrieben. Doch schon damals machte sich die Schauspielerin türkischer Abstammung keine großen Gedanken wegen der paar Extrapfunde und schien diese besondere Zeit einfach nur zu genießen.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

