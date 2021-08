Gülcan Kamps' (38) Entbindung rückt unaufhaltbar näher! Im Juni hatte die Schauspielerin die freudige Nachricht mit ihren Abonnenten geteilt, dass sie zum ersten Mal von ihrem Mann Sebastian ein Kind erwarte. Seitdem teilt die ehemalige "Viva"-Moderatorin regelmäßig kleine Updates auf Social Media und lässt ihre Community in Form von süßen Schnappschüssen an ihrem Glück teilhaben. Nun verriet die Mama in spe, dass sie schon in den sechsten Monat ihrer Schwangerschaft komme.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 38-Jährige nun eine Aufnahme in Schwarz-Weiß, auf der sie ihren runden Babybauch streichelte. "Monat sechs mit Baby Kamps", schrieb die gebürtige Lübeckerin zu dem Foto. Offenbar scheint sich die Fernsehmoderatorin mit ihrer kugelrunden Körpermitte sowie den paar Extrakilos pudelwohl zu fühlen, denn in ihrem Beitrag verwendete Gülcan die Hashtags #feelinggood, #happymomtobe und #purelove.

Doch auch Gülcan hat während ihrer Schwangerschaft mit einigen Wehwehchen zu kämpfen oder wünscht sich manchmal ihre alte Figur zurück. So verriet die blonde Schönheit mit türkischen Wurzeln kürzlich, dass sie vor allem mit der Größe ihrer Brüste seit Beginn der Schwangerschaft unzufrieden sei: "Bei einem Thema muss ich jedoch sagen, dass ich mich ein bisschen darauf gefreut habe und jetzt einfach nur das 'Original' zurückhaben möchte", erzählte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin niedergeschlagen.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Moderatorin Gülcan Kamps

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de