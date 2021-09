Steht bei Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) schon bald ein Umzug an? Zusammen mit den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) residiert das Paar zurzeit im Kensington Palace – und hin und wieder auch im schicken Landhaus in Norfolk. Während es seinen Bruder Harry (36) in die Ferne nach Amerika gezogen hat, scheint der Erstgeborene nun hingegen sogar noch näher an die Queen (95) heranrücken zu wollen. Demnach sollen William und Kate jetzt nach einem Anwesen in Windsor Ausschau halten.

Eine Quelle verriet gegenüber Mail on Sunday, dass sich die Royals momentan nach passenden Objekten umsehen und "ernsthaft in Erwägung ziehen", schon bald nach Windsor umzusiedeln. Insbesondere für die drei Kinder soll die neue Bleibe unbedingt geeignet sein. Eine Option sei zunächst Fort Belvedere gewesen, doch laut Beratern des Palastes sei dieser Gedanke schon wieder verworfen worden.

Mit einem Umzug nach Windsor wären die Cambridges nicht nur in der Nähe der Queen, sondern auch bei Kates Familie. Ihre Schwester Pippa (37) lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern nicht weit entfernt. Die Eltern der 39-Jährigen wohnen ebenfalls in der Umgebung.

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte, 2016

Getty Images Pippa Middleton und Herzogin Kate

