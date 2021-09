Corona-Schock bei Sarah Connor (41)! Die Beauty hat vor Kurzem ein großes TV-Projekt an Land ziehen können – sie ist die neue Jurorin bei The Voice of Germany! Ihr letztes Album "Herz Kraft Werke" lief auch mehr als erfolgreich in den Charts. Trotz all dem Erfolg nimmt sich Sarah genügend Zeit, um für ihre vier Kinder da zu sein. Jetzt verriet die Musikerin, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Auf ihrem Instagram-Account gab die Blondine bekannt, dass sie ein geplantes Konzert in Leipzig morgen nicht spielen kann. "Eines meiner jüngeren Kinder und ich sind heute positiv auf Covid-19 getestet worden", begründete sie die Show-Absage. Die Vierfach-Mama versucht aber nicht zu verzweifeln, auch wenn ihr heute Morgen kurz danach war. "Ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome", erklärte die "From Sarah with Love"-Interpretin ihren aktuellen Zustand.

Dass Sarah jetzt dieses Konzert absagen muss, fällt ihr mehr als schwer: "Was soll ich sagen. Ich bin unendlich traurig, dass ich morgen nicht vor euch stehen kann." Es habe so viel Planung und Vorbereitung dadrin gesteckt. Ob die Corona-Diagnose Auswirkungen auf ihr "The Voice"-Engagement haben wird, ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Sarah Connor, Musikerin

Anzeige

Getty Images Sarah Connor

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de