Schon bald gibt es Nachschub für alle Fans von The Voice of Germany! Die beliebte Musikshow läutet die elfte Runde ein. Schon im Vorfeld war klar, dass mit den neuen Folgen auch Veränderungen einhergehen werden. So wird die Jury des TV-Wettbewerbs einmal schön durchgemischt. Neben Nico Santos (28) und Mark Forster (38) werden Sarah Connor (41) und Johannes Oerding (39) vor den Buzzern sitzen. Und jetzt steht auch fest, ab wann das Quartett auf die Suche nach Gesangstalenten geht!

"Save the Date! Am 7. Oktober startet die elfte Staffel 'The Voice of Germany'!", verkündet die Produktion nun auf dem offiziellen Instagram-Account. Neben den vier Coaches werden Thore Schölermann (36) und Lena Gercke (33) als Moderatoren durch die Show führen. Einen weiteren Wechsel gibt es auf der Comeback Stage: Statt Michael Schulte (31) wird dort in diesem Jahr Elif zu sehen sein.

Die Fans des Formats können den Start der Staffel kaum erwarten. "Na endlich" und "Ich freue mich so", kommentieren sie den Social-Media-Post. Auch die Neubesetzung in der Jury kann überzeugen. In einer Promiflash-Umfrage (Stand 26. August 2021 11:40 Uhr) freuen sich 82 Prozent (946 von 1.153 Stimmen) total auf die neuen Gesichter – nur 18 Prozent (207) hätten sich mehr erhofft.

Claudius Pflug Lena Gercke und Thore Schölermann beim Halbfinale von "The Voice of Germany"

Instagram / elifmusic Elif, Coach der "The Voice"-Comeback-Stage

Instagram / sarahconnor Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

