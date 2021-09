Gülcan Kamps (38) macht die Schwangerschaft so langsam zu schaffen! Seit Juni dieses Jahres ist es offiziell: Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile hat schon die zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft begonnen und die Geburt ihres Kindes rückt immer näher. Doch der Zustand zehrt inzwischen auch an Gülcan – und zwar an ihrem Schlafpensum!

"Drei Tage wach. Das ist gerade mein Alltag", verriet die werdende Mutter nun in einem Instagram-Post. Doch warum bekommt die Blondine denn zu wenig Schlaf ab? "Baby Kamps ist zurzeit extrem nachtaktiv und lässt mich nachts nicht mehr schlafen", erklärte die gebürtige Lübeckerin. Dennoch zeigte sich Gülcan auf dem angehängten Schnappschuss mit einem freudigen Gesichtsausdruck.

Offenbar kann es die 38-Jährige kaum noch abwarten, bis sie ihr Baby in den Armen halten darf. In diesem Fall kann sie wohl auch mal über etwas kürzere Nächte hinwegsehen. "Vielleicht ist unsere kleine Maus ja einfach nur so lieb und testest mit mir schon die Zeit nach der Geburt", vermutete Gülcan schmunzelnd. Sie gehe nämlich davon aus, dass Schlafmangel dann zur Tagesordnung gehören wird – und die Augenringe seien ja ganz einfach mit Schminke zu verdecken.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, August 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de