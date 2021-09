Lena will sich dieses Drama nicht mehr gefallen lassen! Die süße Blondine ist aktuell bei Love Island auf der Suche nach ihrem Mister Right. Schnell verguckte sich die Studentin in Singlemann Jannik – doch der Stadtbahnfahrer fährt ironischerweise zweigleisig und ist auch an Andrina (28) interessiert. Noch in der vergangenen Folge machte der Hottie beiden Frauen schöne Augen. Davon hat Lena jetzt genug!

Nachdem der 26-Jährige zuletzt zwischen den beiden Mädels hin und her pilgerte und Andrina sogar erzählte, sie zu präferieren, stellt Lena ihren Partner zur Rede. Für die 24-Jährige ist klar: Das lässt sie sich nicht gefallen! "Ich will einen Mann, der weiß, was er will und das weißt du definitiv nicht! Ich lege sehr viel Wert auf Ehrlichkeit. Ich finde es einfach nicht schön, wie du dich verhältst", wirft sie ihm an den Kopf – und entcoupelt sich kurzerhand von dem Kölner: "Das ist mir zu blöd. Für mich ist das durch!"

Jannik scheint von der Ansage der Influencerin aber kaum geschockt – sondern eher beeindruckt: "Ich fand's echt sexy!" Der Muskelprotz ist begeistert von so viel Temperament. Was meint ihr: Ist der Flirt zwischen Jannik und Lena damit wirklich durch? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Andrina, Schweizer Bachelorette 2019

Anzeige

RTLZWEI Lena und Jannik, Couple bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Jannik und Lena, "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de