Da hat er aber etwas durcheinandergebracht! Jeremy ist zurzeit bei Beauty & The Nerd zu sehen. Bei einem Spiel mussten die Bewohner der Villa ihrem Partner jetzt Begriffe aus der für sie fremden Welt beschreiben – was bei dem Manga-Fan für eine kuriose Verwechslung sorgte! Denn als Jeremy seiner Beauty eine Menstruationstasse erklären sollte, dachte er offenbar an etwas ganz anderes.

Nachdem der Schüler seiner Ricarda taktisch clever den hinteren Teil des Wortes verklickert hatte, wurde es unangenehm: Denn die Brünette kam schnell auf "Periodentasse", doch das war nicht ganz richtig. Statt darauf einzugehen verrannte sich Jeremy in die falsche Richtung: "Was tut ihr Frauen, um euch geil zu fühlen?", fragte er und zielte dabei wohl auf das Thema Masturbation ab.

Den Umstehenden schwante schnell, dass Jeremy das kleine Hygiene-Gadget für ein Sextoy hielt. Nerds wie Beautys hielten sich die Hände vors Gesicht, während sich Ricarda hilflos durch den Themenkosmos Selbstbefriedigung tastete. Als er ihr das Objekt näher beschrieb, riet die Solingerin zwar rasch den Begriff, konnte ihre Wut aber nicht verbergen: "Fuck you, du bist zu dumm zum Erklären!"

ProSieben / Benjamin Kis Ricarda Raatz und Jeremy bei "Beauty & The Nerd" 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Jeremy, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Influencerin

