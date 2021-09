Jannik bekommt bei Love Island sein Fett weg! Der Kölner lebte in den vergangenen Tagen wie eine Made im Speck: Sowohl Granate Lena als auch Sixpack-Queen Andrina (28) waren dem Stadtbahnfahrer verfallen – und der 26-Jährige genoss die Aufmerksamkeit sichtlich. Doch nachdem er sich einfach nicht entscheiden konnte, waren beide Frauen irgendwann ziemlich sauer und schossen ihn in den Wind. Und auch Moderatorin Sylvie Meis (43) konnte sich einen fiesen Spruch nicht verkneifen!

Am Donnerstagabend war auf der Liebesinsel wieder Zittern und Bangen angesagt – eine Paarungszeremonie stand an. Dazu kam auch Moderatorin Sylvie wieder mal in die Villa und konfrontierte Jannik direkt mit seiner Unentschlossenheit: "Jannik, du gehst einkaufen, du siehst ein grünes Hemd, du siehst ein goldenes Hemd. Beide stehen dir super, aber du musst eine Entscheidung treffen. Wie triffst du die?", fragte sie provokant. Und die Antwort des Muskelprotzes? Die fiel ziemlich frech aus: "Ich kaufe beide!"

Doch ist sich Jannik wirklich so sicher, dass er mit dieser Tour durchkommt? Immerhin schoss seine Partnerin Lena ihn gerade ab – und auch seine Verflossene Andrina hat offenbar kaum noch Interesse an ihm. Sollte keine von beiden ihn wählen, müsste der Hottie wohl schneller als gedacht die Koffer packen...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Jannik während der Paarungszeremonie bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Sylvie Meis als Moderatorin bei "Love Island" 2021

Love Island, RTL II Jannik und Lena bei "Love Island" 2021

