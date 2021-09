Da hat er wohl zweimal hingeschaut! Mischa Mayer (29) war vor zwei Jahren als Kandidat bei Love Island dabei. Zurzeit schaut der Fitnessfan die diesjährige Sommerstaffel der Kuppelshow und beobachtet, wie sich seine Nachfolger so schlagen. Als dabei Domenik Forster ins Bild kam, beschlich Mischa wohl das Gefühl, in einen Spiegel zu schauen – aber einen leicht verzerrten! Einen kleinen Seitenhieb konnte der Wahlkölner sich daraufhin nicht verkneifen.

In seiner Instagram-Story rief Mischa zunächst seine Fans dazu auf, abzustimmen, ob Domenik und er sich so ähnlich sehen, wie es ihm vorkam. Als sich beim Voting eine Mehrheit dagegen aussprach, dachte der 29-Jährige sich anscheinend: "Dann vielleicht wie ich auf Wish bestellt!" Denn die Produkte, die man bei dem Online-Dienst ordert, sind in den Augen vieler von mangelhafter Qualität – sehen dem Original aber ähnlich!

Für seine Spitze gegen Domenik richtete Mischa offenbar eigens ein Produkt auf der Website ein: In seiner Story war zu sehen, wie Mischa seinen Namen eingab und ein Bild des Liebesinsel-Boys erschien! Ob Domenik sich diesen Seitenhieb so ohne Weiteres gefallen lassen wird?

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Star

Instagram / domenik.loveisland2021 "Love Island"-Kandidat Domenik Forster

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Influencer

